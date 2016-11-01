В еврозоне отвергли идею создания единой фискальной системы – FT

Председатель Европейского стабилизационного механизма считает, что все и так "хорошо работает".

Председатель Европейского стабилизационного механизма считает, что у еврозоны и так все хорошо. Андрей Товстыженко, ZN.UA

Постепенное экономическое восстановление в странах еврозоны доказывает, что им не нужна еще большая политическая и фискальная интеграция.

Как сообщает Financial Times, об этом сказал немецкий председатель Европейского стабилизационной механизма Клаус Реглинг, который ранее поддерживал создание отдельного парламента и казначейства еврозоны.

"Тот факт, что 19 суверенных стран, которые пользуются евро, так быстро провели совместные мероприятия, доказывает, что нам не нужен полный политический союз. Экономика в целом в порядке, а бывшие страны программы, такие как Ирландия и Испания, теперь стали чемпионами по экономическому росту в Европе. Все это показывает, что нам не нужен полный фискальный союз. Еврозона функционирует хорошо", - убежден Реглинг.

Тем временем, СМИ сообщали, что европейские компании готовятся платить налоги по-новому. Европейская комиссия на прошлой неделе составила предложение по изменению порядка налогообложения крупных компаний, которые действуют на территории стран Евросоюза. Предлагаемые изменения, получившие название "единая консолидированная база корпоративного налога" (common consolidated corporate-tax base, CCCTB), будут требовать от компаний уплаты налогов в зависимости от того, в каких странах ЕС находятся их активы и штат сотрудников, а также от того, где сосредоточена выручка от продаж.