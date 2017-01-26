В Европейской бизнес ассоциации прогнозируют в 2017 году курс гривни 27,5-28,5 грн/доллар

В 2016 году гринвя девальвировала на 15%. На этот год у бизнеса более оптимистичные ожидания.
"В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн/доллар", - сказал он на конференции ЕБА в Киеве.
Фиала напомнил, что в 2016 году среднегодовой курс гривни ослаб до 25,55 грн/доллар, в 2015 году до 21,83 грн/доллар.
Он также добавил, что Нацбанк вряд ли позволит гривне укрепляться существенно выше 27 грн/доллар, чтобы держать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка 1,5 млрд долларов.
Говоря о росте экономики, глава ЕБА спрогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.
"Инфляцию мы ожидаем на уровне прогнозов НБУ - порядка 8%", - добавил он.
Ранее в Минфине оценили рост ВВП Украины в 2016 году на уровне 1,8%.
Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный", - сказала она.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,