В Еврокомиссии спрогнозировали рост ВВП Украины

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По данным ЕК, валовый внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 2%, а в следующем – на 3%.

В Еврокомиссии считают, что ВВП будет расти Андрей Товстыженко, ZN.UA

Европейской комиссии считают, что валовый внутренний продукт Украины в текущем году вырастет на 2%, в следующем, 2017 году, рост прогнозируется на уровне 3%. При этом в ЕК отмечают улучшение макроэкономических показателей Украины и снижение инфляции, информирует УНИАН.

"Инфляция очевидно снижается, соблюдаются целевые показатели дефицита бюджета. Золотовалютные резервы выросли. Но многое еще остается сделать. Наша поддержка (Евросоюза – ред.) зависит от усилий самой Украины", - заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на форуме YES! в Киеве.

ВВП Украины во втором квартале 2016 по сравнению с первым кварталом, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении. В годовом выражении по сравнению со вторым кварталом 2015 года, рост ВВП Украины сократился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее. Прогноз НБУ по инфляции предполагает рост потребительских цен на 12% 2016 и на 8% - 2017 года. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк - рост ВВП на 1% при инфляции 15%. Кабинет министров Украины сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработицы в 8,7%, рассматривая эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год.

Напомним, что за январь-август 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 4,5%.

Правительство заложило в госбюджете на 2016 год инфляцию в размере 12%. Однако, как писал экс-заместитель председателя НБУ Игорь Шумило для ZN.UA, "прогнозам НБУ и Минфина не доверяет никто, даже они сами".

Резкий скачок инфляции ожидается в октябре, когда примерно в два раза вырастут тарифы на отопление.