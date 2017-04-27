В ДТЭК подтвердили функционирование формулы "Роттердам+"

Оптовая рыночная цена на электроэнергию формируется, исходя их этой формулы.

"Роттердам+" для Ахметова никто не отменял torange.biz

Топ-менеджмент холдинга Рината Ахметова ДТЭК подтверждает, что формула формирования тарифов на и электроэнергиювсе еще используется.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде", опубликованной в четверг, 27 апреля, утвердительно ответил на вопрос о функционировании формулы в текущих условиях.

"Цены пошли вверх, а 12 месячный лаг не позволил отражать реальную спотовую цену в тарифе. Соответственно, всегда идет отставание… Формула работает с точки зрения того, что на ее основе формируется оптовая рыночная цена на электроэнергию", – пояснил Тимсенко.

Напомним, в марте НКРЭКУ утвердила методику формирования оптовой цены на электроэнергию. Согласно методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Игорь Маскалевич в своей статье для ZN.UA писал, что формула формирования цены на уголь, известная как "Роттердам плюс", позволила близким к власти структурам закупать по необоснованно завышфенной цене антрацит, поступающий в Украину со временно оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, на поставках топлива для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" активно обогащаются структуры, близкие к Кабмину и Администрации президента, в связи с чем интерес власти к ее прозрачной приватизации упал до нуля.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". В поддержку документа проголосовали 277 депутатов.

Подробнее о сильных и слабых сторонах нового закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".