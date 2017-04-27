В ДТЭК намерены заменить антрацит из ОРДЛО "газовым" углем

К следующему отопительному сезону Приднепровская ТЭС будет полностью переведена на уголь марки "Г", утверждает глава компании.

В ДТЭК ищут замену антрациту из ОРДЛО forsfortuna.com

Энергохолдингнамерен перевести свои ТЭС на уголь газовой марки, чтобы заменить антрацит, потерянный в результате прекращения экономических отношений с ОРДЛО. Об этом в интервью " Экономической правде " заявил гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Тимченко рассказал, что обсуждал вопрос увеличения добычи "газового" угля с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым

"Поседний контакт был вчера (20 апреля, - ред.) по результатам поездки в "Добропольеуголь". Я был там два дня. Мы сейчас выстраиваем всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки "Г", чтобы заменить антрацит, потерянный на Донбассе", – заявил гендиректор.

"Соответственно, я делился впечатлениями о том, какова ситуация в Доброполье, как мы можем увеличить добычу, сколько необходимо инвестировать и так далее. В ситуации глубокого дефицита угля необходимо принимать реальные действия, принимать быстрые решения, чтобы подготовиться к зиме", – подчеркнул он.

Тимченко отметил, что цена вопроса по одному Доброполью в нынешнем году – более миллиарда гривень.

"ДТЭК переходит на марку "Г". У нас на следующей неделе начинается проект по переведению двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и к отопительному сезону мы переведем два этих блока", – рассказал гендиректор энергохолдинга.

По его словам, к следующему отопительному сезону на марку "Г" будет переведена вся Приднепровская ТЭС.

"Криворожскую ТЭС сейчас считают – я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а половину оставить на антраците", – подытожил Тимченко.

Напомним, 15 марта в энергетическом холдинге ДТЭК, который входит в группу СКМ олигарха Рината Ахметова, заявили об утрате контроля над рядом предприятий компании на оккупированной террористами "ДНР" и "ЛНР" территории.

1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. "На предприятиях с украинской юрисдикцией в "ДНР" с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление", - сообщил источник в "совете министров" самопровозглашенной республики. В "ЛНР" данную информацию подтвердили. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.