В "доработанном" проекте госбюджета-2017 расходы выросли на 16,5%, а доходы – на 20%

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Доходная и расходная части госсметы на 2017 год не соотносятся с прогнозным показателем номинального ВВП.

В итоговом проекте бюджета на 2017 год серьезно увеличили доходную и расходную части telegraf.com.ua

В итоговом вариантегосударственные расходы увеличились на 16,5%, а доходы – на 20%, при неизменном макропрогнозе роста украинской экономики.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, учитывая опыт предыдущих лет, надеяться на то, что прогноз был сделан "с запасом", не приходится.

"После подготовки документа ко второму чтению в нем в равной степени увеличились как доходы, так и расходы при неизменном макропрогнозе — росте ВВП в 3–4%, инфляции в 8, уровне безработицы в 8,6%, прогнозном уровне госдолга в 66,8% ВВП. Предположить, что прогноз был сделан "с запасом", не позволяет опыт прошлых бюджетных лет", - говорится в статье.

Самаева указывает, что в "доработанном" варианте государственной сметы статьи доходов и расходов окончательно оторвались от прогнозного показателя номинального ВВП.

"Если в правительственной версии проекта госсметы доходы, расходы и номинальный ВВП еще как-то перекликались, то в "доработанном" ее варианте доходы как по мановению посоха Деда Мороза выросли на 20%, расходы — на 16,5% (при неизменном прогнозном показателе номинального ВВП), - подчеркивает автор.

Как отмечает Самаева, предлагая данные цифры, государство якобы делает ставку на детенизацию экономики, которая в новом году может так и не состояться.

"Судите сами. По оценкам правительства, повышение минимальной заработной платы увеличит налоговые поступления в бюджет на 9,5 млрд грн. В частности, ожидается, что приток НДФЛ увеличится на 5,5 млрд грн. Но для бизнеса повышение МЗП — шок, и как он отреагирует на это новшество, сказать сложно. В госбюджете было заложено снижение налога на прибыль предприятий на 3 млрд грн, но после длительных торгов за расходную часть (о которых ниже) сумма поступлений была снова увеличена, и не на 3 млрд, а на 3,6 млрд. А ведь бизнес может не только потерять прибыль, увеличив траты на фонд оплаты труда, но и сократить штат, а то и вовсе закрыться или уйти в "тень", - подчеркивает обозреватель.

По мнению Самаевой, несмотря на обещания формировать смету исходя из потенциальных доходов, Минфин все равно сконцентрировался на расходной части, подкрепляя ее ненадежными источниками поступлений.

Напомним, Верховная Рада Украины на ночном заседании 21 декабря утвердила во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2017 год.

За принятие бюджета проголосовали 274 народных депутата, против были 37 парламентариев, воздержались 35.

Подробнее об утвержденном Верховной Радой бюджете на 2017 год читайте в статье Юлии Самаевой "Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".