В Департаменте Европейской социальной хартии удивлены украинской моделью предоставления субсидий

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Субсидия на оплату ЖКХ предназначена непосредственно для человека, а не для энергокомпании, считает европейский чиновник.

Украинская практика начисления субсидий не потребителям, а поставщикам услуг, не находит понимания в Европе Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украинская система предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусматривающая перечисление средств не гражданам, а энергетическим компаниям, является нетипичной для Европы, заявил замглавы департамента Европейской социальной хартии Хенрик Кристенсен.

В интервью для ZN.UA европейский чиновник отметил, что данная субсидия направлена на непосредственную поддержку человека, а не поставщика услуг ЖКХ.

"Признаться, я не припомню ни одной страны, в которой субсидия на оплату ЖКУ выдавалась бы не напрямую людям, а шла в энергетические компании. Ведь эта субсидия предназначена непосредственно человеку. Она действительно позволяет создавать стимулы к энергосбережению и, конечно же, поддерживает нуждающихся", – отметил он.

Кристенсен указал, что для получателей субсидий из групп риска действуют специальные программы, позволяющие обеспечить контроль траты средств по целевому назначению.

"Безусловно, у отдельных получателей субсидий есть определенные проблемы с алкоголем или наркотиками — для них существуют специальные программы, позволяющие контролировать, чтобы полученные деньги были потрачены на те нужды, на которые они выделялись. Но эти программы касаются исключительно людей из группы риска. Большинство получает субсидии на руки", – заключил он.

Как писала в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева, люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье в "Сквозняк на полсотни миллиардов".

Читайте интервью Юлии Самаевой с замглавы департамента Европейской социальной хартии Хенриком Кристенсеном в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".