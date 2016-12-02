В декабре украинская сторона может прекратить поставку электроэнергии в "ЛНР"

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Сегодня электроэнергия продолжает поступать на временно оккупированную территорию Луганской области, однако ее никто не оплачивает.

Оккупационная администрация ОРЛО не платит за украинскую электроэнергию pixabay.com

Во второй половине декабря предприятие "Луганское энергетическое объединение" получит возможность прекратить переток электроэнергии на временно оккупированные территории, сообщил его директор Владимир Грицай.

В интервью для "Громадського радіо" глава предприятия отметил, что сегодня электроэнергия продолжает поступать на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области, однако ее никто не оплачивает.

По словам Грицая, перед началом боевых действий долг его предприятия за энергоснабжение перед ГП "Энергорынок" составлял всего 700 млн. Сегодня эта задолженность выросла до 4 млрд грн.При этом, перед "Луганским энергетическим объединением" существует долг в 6 млрд.

"Когда 1 ноября 2014 года я заступил на пост гендиректора, неконтролируемая сторона получала электроэнергию на 300 млн. гривен в месяц. В Украину приходило порядка 3-4 млн. гривен. Потом к нам начали поступать платежи в пределах 50-60 млн. гривен в месяц. В любом случае, это не покрывало и трети поставок. Нам удалось продержатся до июля 2016 года. Мы обращались во все инстанции с тем, чтобы полностью прекратить переток электроэнергии на неконтролируемую сторону или снизить его до уровня фактической оплаты. Реакции на наши обращения не последовало", – рассказал директор предприятия.

При этом, он отметил, что сегодня Станица Луганская и некоторые прочие населенные пункты, в которых проживает около 12 тысяч абонентов, получают электроэнергию из ОРЛО. Данная ситуация создает угрозу отключения электроэнергии террористами.

"Сейчас мы заканчиваем строительство обводной линии Счастьинской ТЭС. В 20-х числах декабря эта линия будет запущена, и мы сможем отключить переток электроэнергии, который происходит с Счастьинской ТЭС в сторону Луганска", – заключил он.

Напомним, сегодня, 2 декабря, предприятие "Луганское энергетическое объединение" обесточило агрегаты Петровской насосной станции, которыми осуществлялась подача воды на территории оккупированных боевиками районов Луганской области.

Ранее Международный комитет Красного Креста оплатил счета жителей Луганской области за электроэнергию, чтобы предотвратить риск прекращения водоснабжения для 600 тысяч жителей Востока Украины.