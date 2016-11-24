В декабре европейские компании начнут поставлять газ в Украину без посредников

Выход на украинский рынок анонсировали еще два европейских газотрейдера - DufEnergy Trading SA (Швейцария) и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине).

Вслед за ENGIE договора с Украиной заключили Trading SA и TrailStone Energy LLC utg.ua

На сегодняшний день Украина заключила уже три договора на транспортировку и хранение природного газа в украинских хранилищах, сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Вслед за ENGIE договора с Украиной заключили Trading SA (Швейцария) и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине).

"Мы активно работаем над привлечением европейских трейдеров на украинский рынок. Ожидаем на первые поставки уже в декабре", — цитирует пресс-служба предприятия слова президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

"Укртрансгаз" также сообщает, что продолжает работу по привлечению западных трейдеров на украинский рынок.

Напомним, ранее одна из крупнейших энергетических компаний Европы французская Engie и оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" подписали рамочный договор на транспортировку и хранение природного газа в Украине. Это позволит Engie самостоятельно, напрямую поставлять газ в Украину с возможностью дальнейших прямых продаж местным трейдерам и потребителям.

Приход на рынок газа Украины европейских поставщиков газа важен не только для демонополизации рынка. Крупные компании с ЕС принесут в Украину также европейскую бизнес-культуру и практики, что заставит меняться и украинских игроков.