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В автопарке правительства появятся электромобили

30 апреля в 20:27

В Кабмине готовятся "взвешивать недостатки и подсчитывать экономию" нововедения.

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Украинских министров пересадят на электрокары
Василий Артюшенко, ZN.UA
Автопарк украинского правительства в ближайшее время пополнится электромобилями, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"С 5 мая в секретариате появятся электромобили, мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию и, если это будет выгодно, их количество будет увеличено", – сообщил член правительства в эфире телеканала ICTV вечером в воскресенье, 30 апреля.

Саенко выразил уверенность, что эксперимент будет выгодным.

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Как сообщалось, в 2016 году продажи электромобилей в Украине выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом. Считается, что основной причиной большой популярности электрокаров в Украине стала отмена акциза на ввоз таких автомобилей

Подробнее о перспективах развития рынка электромобилей в Украине читайте в  материала Германа Богапова "Собственная электротяга или субсидирование автоимпорта?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

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Тэги электромобиль электрокар Кабмин
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