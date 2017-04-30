В автопарке правительства появятся электромобили

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В Кабмине готовятся "взвешивать недостатки и подсчитывать экономию" нововедения.

Украинских министров пересадят на электрокары Василий Артюшенко, ZN.UA

Автопарк украинского правительства в ближайшее время пополнится, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"С 5 мая в секретариате появятся электромобили, мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию и, если это будет выгодно, их количество будет увеличено", – сообщил член правительства в эфире телеканала ICTV вечером в воскресенье, 30 апреля.

Саенко выразил уверенность, что эксперимент будет выгодным.

Как сообщалось, в 2016 году продажи электромобилей в Украине выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом. Считается, что основной причиной большой популярности электрокаров в Украине стала отмена акциза на ввоз таких автомобилей.

Подробнее о перспективах развития рынка электромобилей в Украине читайте в материала Германа Богапова "Собственная электротяга или субсидирование автоимпорта?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".