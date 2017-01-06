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В Австрии посчитали убытки ЕС из-за санкций против России

6 января в 10:46

Однако эксперты отметили, что и без них объем экспорта европейский товаров на российский рынок существенно сократился бы.

санкции
ЕС потерял 17,6 миллиардов евро в 2015 году из-за санкций.
cont.ws
Евросоюз в 2015 году потерял 17,6 миллиардов евро из-за введения санкций против России после того, как она оккупировала Крым и часть Донбасса.

Как сообщает Deutsche Welle, к такому выводу пришли эксперты Австрийского института экономических исследований, которые провели оценку по заказу министерства экономики Австрии. Они также отмечают, что санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

Однако, экономическое давление на Россию из-за агрессии против Украины все равно не первоочередная причина сокращения объемов торговли с РФ. На них приходится лишь 44% снижения торговых показателей. Главный же фактор - слабость экономики России. Поэтому даже без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиарда евро.

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Напомним, что в декабре ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Санкции, введенные ЕС в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и вооруженную агрессию РФ в Донбассе, предусматривают сокращение сотрудничества с Россией в сфере финансов, обороны и энергетики.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Россия экономика Австрия санкции
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