В августе субсидию получала каждая третья украинская семья

Чаще всего субсидии получают жители Сумской и Тернопольской областей, реже всего - в Одесской области и г. Киеве.

В городах 2,9 млн домохозяйств получают субсидии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Общая сумма, назначенных домохозяйствам, в январе-августе 2016 году составляла 2648,3 млн грн, что в 4,2 раз больше, чем в соответствующем периоде 2015 года – 625,8 млн грн, сообщает Государственная служба статистики.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2016 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,6% и составил 142,0 грн.

В январе-августе 2016 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4058 тыс. домохозяйств, что на 35,9% больше, чем в январе-августе 2015 года. При этом на домохозяйства в городских поселениях приходилось 67,7% таких обращений.

С начала года назначены субсидии 4161,9 тыс. домохозяйствам, из них в городских поселениях - 2904,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 1257,4 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года количество таких домохозяйств увеличилось на 1482,7 тыс., или на 55,3%.

Количество домохозяйств, которые получали субсидии в августе 2016 года, составляло 34,5% от общего количества домохозяйств страны.

Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств была в Сумской и Тернопольской областях (58,8% и 54,9% соответственно), а наименьший – в Одесской и г. Киеве (12,6% и 18,8% соответственно). Среди домохозяйств, которые получают субсидии, 36,8% состояли из одного человека, почти треть - из двух, остальные из трех и более человек.

В июне министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине вырастет с 5,5 млн до 9 млн домохозяйств. Рева утверждал, что ближайшие 1,5-2 года количество получателей субсидий удержится на этом уровне - 9 млн домохозяйств из 15 млн, которые есть в Украине.