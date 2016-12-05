В арбитражном суде Стокгольма завершились слушания тяжбы "Нафтогаза" и "Газпрома"

Представители "Газпрома" будут делать все возможное для затягивания процесса и его срыва, считает директор "Нафтогаза".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" уверен в твердости украинских позиций

Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делуи ПАО "Газпром" в понедельник, 5 декабря, сообщает директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Слушания в Стокгольмском арбитраже закончились. Две недели трибунал заслушивал юридических советников, свидетелей и экспертов", - отметил он.

По мнению директора украинского регулятора, сторона "Нафтогаза" представила суду убедительные аргументы собственной правоты.

"Сейчас противоположная сторона будет срывать процесс в Стокгольме. Разными способами. Главной мишенью, понятно, будет "Нафтогаз". Но будут и попытки пересмотреть стоимость транзита через решения регулятора НКРЭКУ. Будут даже попытки через ЕС добиться исключения для "Газпрома" в части применения европейских норм к транзиту через Украину – до окончания действующего контракта", - привел список возможных последствий Витренко.

Он также добавил, что компания должна выстоять в данной тяжбе.

"Это не исчерпывающий перечень угроз. Но мы должны выстоять", - добавил он.

Напомним, 30 сентября 2016 года "Нафтогаз" увеличил исковые требования к "Газпрому" до 28,3 млрд. Национальный регулятор имел к ПАО "Газпром" претензии касательно контракта на покупку газа в сумме $ 18,1 млрд. Из них суммы Из них суммы $ 14,2 млрд касалась переплата за дорогой газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года. Требования по транзитному контракту составили $ 10,2 млрд.

В свою очередь ПАО "Газпром" выдвигал к НАК "Нафтогазу Украины" претензии, касающиеся контракта на поставку газа: $ 29,2 млрд – санкции по принципу "бери или плати" за 2012-2014 годы и третий квартал 2015 года; $ 2,2 – спорная цена на газ в четвертом квартале 2013 года и втором - 2014 года. Требования по транзитному контракту составляли $ 6млн и касались 5 млн куб.м. балансирующего газа.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.