В АП пояснили получение доступа к реестру НДС необходимостью предупредить возможные злоупотребления

Шимкив заверил, что Администрации президент необходим доступ к реестру исключительно в режиме чтения.

Шимкив сообщил о выявлении нарушений и возможных злоупотреблений с возмещением НДС Facebook/Dmytro Shymkiv

В Администрации президента заявили, что предоставление доступа к данным публичногоим необходимо для получения оперативной и прозрачной информации, а также для анализа и предотвращения возможных злоупотреблений.

"Для выполнения задания Нацсовета реформ и СНБО с целью проведения более глубокой аналитики в рамках сотрудничества Ситуационного центра АП и Государственной фискальной службы было согласовано начало аналитических работ путем предоставления доступа к данным в режиме чтения. Перед нами стоит задача предложить аналитические инструменты, которые позволят в режиме работы с данными ГФС выявлять модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение любых изменений в базу ГФС со стороны АП", – сказано в заявлении заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, распространенного пресс-службой главы государства вечером во вторник, 18 апреля.

В частности, предварительный экспертный анализ реестра позволил выявить признаки таких возможных злоупотреблений, как несоблюдения порядка очередности заявлений о возмещении НДС, нарушение сроков согласования сумм возмещения НДС, изменение даты вывода территориального органа ГФС, предоставление временных преференций одним компаниям перед другими, а также наличие значительного количества заявлений с нарушениями сроков согласования или вообще без данных о проверке ГФС.

Шимкив пояснил, что проведение аналитических работ осуществляется на отдельном сервере, на который копируются данные с основного сервера ГФС.

"Обратное копирование невозможно", – заверил замглавы АП, добавив, что результаты анализа будут представлены на следующих заседания Нацсовета реформ и СНБО.

Как сообщала "Украинская правда", Администрация президента обратилась в ГФС Украины с просьбой предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство финансов запустило онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость. В министерстве рассказали ZN.UA, что с 1 апреля года возмещение НДС плательщикам будет осуществляться на основании Реестра заявок о возврате сумм бюджетного возмещения, формирование которого осуществляется ГФС и казначейством.

Как рассказали ZN.UA в Министерстве финансов, в течение 10 месяцев 2016 года ГФС не выполняла требований налогового кодекса и обнародовала реестры заявлений на бюджетное возмещение НДС в неполном объеме.

В министерстве провели анализ опубликованных реестров, который показал, что кроме невыполнения требований об обнародовании реестров, ГФС нарушала другие нормы Налогового кодекса, регулирующие порядок возмещения. Было обнаружено более трех тысяч потенциальных нарушений на сумму более пяти миллиардов гривень.

2 апреля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Центр сертификации электронных ключей Государственной фискальной службы, от которого зависит успешное функционирование реестра возмещения НДС, подвергся хакерской атаке.