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В 2016 году Украина импортировала угля на $ 1,5 млрд

6 января в 13:37

Больше всего угольной продукции Украина купила у России. 

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Украина купила почти две трети импортированного за год угля у РФ
dtek.com
За минувший год Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму 1 млрд 467,091 млн долларов.

По информации ГФС, основная доля импортированного угля была поставлена в страну из РФ (906, 298 млн долларов). Из США было импортировано угля на сумму в 212, 11 млн долларов; из Канады - на 94,374 млн долларов. Из прочих стран в сумме было импортировано угля на 254, 308 млн долларов.

Как сообщает "Итерфакс-Украина", таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита сократился на 10,1% (на 5,387 млн долларов) по сравнению с 2015 годом.

Общий объем импортированной в Украину угольной продукции в минувшем году составил 15 млн 647,557 тыс. тонн.

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В то же время, в 2016 году Украина экспортировала угля на 44,762 млн долларов. Объем экспорта угольной продукции составил 520,585 тысяч тонн, а основными покупателями выступили Словакия (26,887 млн долларов), РФ (7,484 млн долларов) и Турция (7,102 млн долларов).

В августе министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина не планирует импортировать уголь из России, хотя такой вариант полностью не отрицается - закупки возможны только в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги доллар уголь импорт
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