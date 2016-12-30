В 2016 году госорганы передали в распоряжение ФГИ всего 10% активов, подлежащих приватизации

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Сегодня ФГИ продает только то, что никому не нужно.

Процедуру передачи активов ФГИ следует упростить Андрей Товстыженко, ZN.UA

За минувший год государственные структуры сумели передать в распоряжение Фонда госимущества всего 10% активов, которые планировалось приватизировать, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

По ее словам, на сегодняшний день механизм передачи объектов фонду может занимать до восьми месяцев. В отдельных случаях, передача может затягиваться на годы.

"Министерство аграрной политики и продовольствия, например, уже год в процессе передачи аграрных предприятий фонду, и до сих пор ничего не передали. Минэкономразвития из 80 объектов передало аж семь. А Мининфраструктуры — четыре из 32. В общей сложности госорганы за год отдали в распоряжение ФГИ только 10% от всего, что планировалось продать", - отмечает автор.

Самаева указывает, что сложившаяся ситуация очень выгодна тем, кто "кормится" с государственных объектов и потому сопротивляется их продаже, привлекая к затягиванию процесса приватизации "своих" людей в ведомствах.

"В итоге фонд продает только то, что никому не нужно, многие объекты выставляются на торги по десять(!) раз, за минимальную стоимость и просто потому, что содержать их еще дороже", - говорится в статье.

По мнению автора, только упрощение процедуры передачи активов в ФГИ позволило бы последнему продать хоть что-нибудь существенное для бизнеса.

"Если бы к нему добавились реалистичная оценка, а к объектам "большой" приватизации начали относить не то, чем гордится страна, а то, что представляет реальный интерес для рынка, продавая "мелкие" объекты по упрощенной процедуре, процесс давно сдвинулся бы с мертвой точки", - заключает Самаева.

7 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода продемонстрировал неспособность руководства Фонда госимущества управлять государственным имуществом. "Я бы поувольнял всех, кто управляет Фондом госимущества Украины. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил Гройсман.

В свою очередь глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил, что не планирует уходить в отставку из-за критики в его адрес со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.

Подробнее о проблемных аспектах реформ в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Перепродленка на 2017-й" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".