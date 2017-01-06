В 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн

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Суммарные поступления Фонда гарантирования вкладов физлиц по итогам года могут достигать суммы в 7 млрд грн.

В Фонде гарантирования вкладов рассказали об итогах своей работы за прошлый год inpress.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц () за минувший год предварительно получил от продажи имущества неплатежеспособных банков около 3 млрд грн, заявила директор департамента консолидированной продажи и управления активами ФГВФЛ Юлия Берещенко.

"Мы получили около 3 млрд грн. В то же время мы еще подводим итоги года, поскольку процесс продаж и расчеты занимают пару недель. Поэтому окончательную статистику получим в середине января", - цитирует "Интерфакс-Украина" ее заявление в эфире радио "Вести".

Чиновница, при этом, почеркнула, что продажа активов банков-банкротов составляют только часть поступлений, поступающих ФГВФЛ в результате управления ними. Еще один источник поступлений – погашение клиентами подобных банков кредитной задолженности.

Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам года, по словам Берещенко, могут достигать 7 млрд грн. Она также сообщила, что в 2017 году Фонд планирует серьезно увеличить объемы поступлений.

"Составляя план на этот год, мы смотрели на поступления от продажи четырех категорий активов… По четвертой категории активов - так называемые "спецактивы" стоимостью свыше 50 млн грн - поступления в прошлом году практически отсутствуют, поскольку большая часть этих крупных кредитов были выданы связанным лицам", - отметила представитель ФГВФЛ.

Берещенко рассказала, что в общем кредитном портфеле, подкотрольном Фонду, объем крупных кредитов составляет около 90 млрд грн, около половины из которых - кредиты связанным лицам, которые выдавались либо под "дутые", либо под несуществующие залоги, такие как "мусорные" ценные бумаги.

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Напомним, в конце декабря Кабинет министров Украины принял решение предоставить Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) кредит в размере почти 8 млрд грн.

Ранее президент Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации Сергей Волков в своей статье для ZN.UA писал, что Украина является последней страной Европы, где отсутствует механизм секьюритизации проблемных кредитов.

Подробнее о проблеме "токсичных" банковских активов в Украине читайте в статье Сергея Волкова "Детоксикация секьюритизацией" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".