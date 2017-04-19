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Уволенный НАКом президент "Укртрансгаза" назначен заместителем главы Минэнерго

19 апреля в 15:17

Представление о назначении подал министр Игорь Насалик.

Игорь Прокопив
Прокопив возвращается
utg.ua
Официально уволенный НАК "Нафтогаз Украины" 17 марта президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности. Об этом ZN.UA сообщил источник.

Представление о назначении Прокопива замминистром подал глава Минэнерго Игорь Насалик.

По данным источника, кандидатуру Прокопива поддержали первый вице-премьер Кубив и вице-премьер Кистион.

Предполагается, что как заместитель министра Прокопопив будет отвечать за нефтегазовый комплекс, в частности за отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Напомним, что решение о назначении заместителей министров принимает Кабмин.

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Сообщалось, что сегодня Кабмин планирует рассмотреть вопрос наблюдательного совета "Нафтогаза".

17 марта пресс-служба НАК сообщила о увольнение руководителя ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива с занимаемой должности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги назначение Прокопив министр Нафтогаз увольнение Кабмин
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