Уволенный НАКом президент "Укртрансгаза" назначен заместителем главы Минэнерго

Представление о назначении подал министр Игорь Насалик.
Представление о назначении Прокопива замминистром подал глава Минэнерго Игорь Насалик.
По данным источника, кандидатуру Прокопива поддержали первый вице-премьер Кубив и вице-премьер Кистион.
Предполагается, что как заместитель министра Прокопопив будет отвечать за нефтегазовый комплекс, в частности за отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.
Напомним, что решение о назначении заместителей министров принимает Кабмин.
Сообщалось, что сегодня Кабмин планирует рассмотреть вопрос наблюдательного совета "Нафтогаза".
17 марта пресс-служба НАК сообщила о увольнение руководителя ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива с занимаемой должности.ZN.UA