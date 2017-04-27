Уволенного экс-главу "Укртрансгаза" хотят назначить главой рабочей подгруппы по реформе "Нафтогаза"

Насалик уже направил соответствующий запрос Кистиону.

Нсалик хочет назначить Прокопива руководителем подгруппы по реформе «Нафтогаза» utg.ua

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добивается назначения уволенного экс-главыИгоря Прокопива на должность главы рабочей подгруппы по разработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаза". Об этом ZN.UA сообщил источник в Минэнерго.

Соответствующий запрос Насалик направил вице-премьеру, главе рабочей группы по ускорению реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаза" Владимиру Кистиону.

"В связи с кадровыми изменениями в Минэнергоугля просим назначить заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Прокопива Игоря Богдановича председателем рабочей подгруппы по разработке Плана реструктуризации ОАО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и предотвращения (закачки, отбора) природного газа вместо первого заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Карп Галины Васильевны", - говорится в тексте документа.

Напомним, в середине февраля руководство "Нафтогаза" отстранило Прокопива от исполнения обязанностей президента "Укртрансгаза". По словам главы правления НАКа Андрея Коболева, решение об увольнение Прокопива было связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров. В середине марта пресс-служба НАКа официально сообщила об увольнении руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива с занимаемой должности. При этом 21 апреля Кабмин назначил Прокопива замминистром Минэнерго.