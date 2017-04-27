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Уволенного экс-главу "Укртрансгаза" хотят назначить главой рабочей подгруппы по реформе "Нафтогаза"

27 апреля в 16:12

Насалик уже направил соответствующий запрос Кистиону.

Игорь Прокопив
Нсалик хочет назначить Прокопива руководителем подгруппы по реформе «Нафтогаза»
utg.ua
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добивается назначения уволенного экс-главы ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива на должность главы рабочей подгруппы по разработке плана реструктуризации НАК "Нафтогаза". Об этом ZN.UA сообщил источник в Минэнерго.

Соответствующий запрос Насалик направил вице-премьеру, главе рабочей группы по ускорению реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаза" Владимиру Кистиону.

"В связи с кадровыми изменениями в Минэнергоугля  просим назначить заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Прокопива Игоря Богдановича председателем рабочей подгруппы по разработке Плана реструктуризации ОАО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и предотвращения (закачки, отбора) природного газа вместо первого заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Карп Галины Васильевны", - говорится в тексте документа.

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Напомним, в середине февраля руководство "Нафтогаза" отстранило Прокопива от исполнения обязанностей президента "Укртрансгаза". По словам главы правления НАКа Андрея Коболева, решение об увольнение Прокопива было связано с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров. В середине марта пресс-служба НАКа официально сообщила об увольнении руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива с занимаемой должности. При этом 21 апреля Кабмин назначил Прокопива замминистром Минэнерго.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Прокопив Нафтогаз увольнение
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