Утвержденный Минздравом механизм ценообразования на инсулины повысит бюджетные траты на их закупку

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Средняя референтная цена данных препаратов на 28,5% превышает нынешнюю средневзвешенную закупочную и на 25,8% — нынешнюю среднюю цену их тендерных закупок.

Референтные цены могут привести не к удешевлению, а к подорожанию инсулинов saydiabetu.net

Благодаря утвержденному Министерством здравоохранения отдельному механизму определения референтной стоимости для инсулинов, некоторые иностранные производители смогут значительно повысить стоимость своих препаратов в Украине, в то время как другие получат преимущество за счет более низкой закупочной стоимости.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева, ссылаясь на данные исследования рынка PharmXplorer/"Фармстандарт" компании Proxima Research, опубликованные еженедельником "Аптека".

"Аналитики еженедельника "Аптека" на основании данных системы исследования рынка PharmXplorer/"Фармстандарт" компании Proxima Research проанализировали реестр референтных цен на инсулины. Результаты неоднозначные: для отечественных препаратов разница между декларируемой и референтной стоимостью держится в пределах 30%, а вот для большинства препаратов иностранного производства колеблется от 4 до 137%, то есть некоторые иностранные производители, благодаря утвержденному механизму, смогут повысить стоимость препаратов, а другие получат преимущество на рынке, благодаря более низкой закупочной стоимости", - отмечает автор.

При этом, Самаева указывает, что средняя референтная цена превышает среднюю закупочную почти на треть.

"Но еще интереснее другие полученные цифры: средняя референтная цена на 28,5% превышает нынешнюю средневзвешенную закупочную и на 25,8% — нынешнюю среднюю цену тендерных закупок инсулинов. То есть в итоге снижения цены на инсулины после такого реферирования не произойдет, зато бюджетные затраты на закупки этих препаратов гарантированно вырастут", - заключает автор.

Аналитик указывает, что под конец 2016 года Минздрав своим приказом (№1264 от 21 ноября) утвердил отдельный реестр референтных цен на инсулины.

"К постановлению правительства о референтном ценообразовании этот документ не имеет никакого отношения. Более того, если в правительственном документе цена определяется на основании стоимости препарата в пяти странах (Польша, Словакия, Чехия, Латвия, Венгрия), то в приказе министерства, определяющем стоимость инсулинов, их уже восемь (Болгария, Молдова, Польша, Словакия, Чехия, Латвия, Венгрия, Сербия). В чем логика, по каким критериям страны исключались из одного документа и почему остались в другом?", - задается вопросом автор.

Самаева также напомнила, что вокруг закупки инсулинов годами действуют схемы, на которых наживаются как чиновники центрального аппарата, так и служащие на местах.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел с 1 января 2017 года так называемые референтные (усредненные) цены на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы.

Подробнее о проблемах медицинской реформы читайте в статье Юлии Самаевой "Тщательней надо, ребята! Или что не так с медицинской реформой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".