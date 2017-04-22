Успех запуска новой модели энергорынка в Украине зависит от разработки вторичного законодательства – эксперт

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Закон о рынке электроэнергии, принятый 13 апреля, все еще не подписан председателем Рады и не передан на утверждение президенту.

Разработка вторичного законодательства для запуска энергорынка не должна подвергаться стороннему влиянию pixabay.com

Успешная и эффективная реализация в Украине новой модели рынка электроэнергии зависит не только от содержания"О рынке электрической энергии Украины", но и от разработки соответствующего вторичного законодательства.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Об этом в своем материале для ZN.UA пишет глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко. Автор указывает, что за разработку вторичных актов отвечают правительство и НКРЭКУ.

Отмечается, что согласно принятому закону, для его имплементации должен быть создан Координационный центр, который формально был образован в рамках закона №663 "Об основах функционирования рынка электрической энергии" согласно постановлению КМУ от 23 сентября 2014 г. №530. Тем не менее, на сегодня остается неясным, как и в каком составе работает данный центр (и работает ли вообще).

Эксперт отмечает, что координацию пока что осуществляет НКРЭКУ, которая еще в 2015 году одобрила план-график реформы рынка электроэнергии, и согласовывает действия по разработке вторичного законодательства с основными участниками — будущими оператором рынка (ГП "Энергорынок") и оператором системы передачи (ГП "НЭК "Укрэнерго").

"Важно то, что этот процесс должен быть независимым от постороннего влияния (политического или бизнесового). Среди примеров соответствующих манипуляций со стороны НКРЭКУ, которые только искажают реформу энергетики, — принятие формулы "Роттердам+" в оптовой рыночной цене на электроэнергию, а также повышение платы для нестандартного присоединения потребителей и генерации мощностью 160–5000 кВт. Допущение подобных ситуаций в угоду интересам крупного энергобизнеса делает невозможным внедрение конкурентного рынка, направленного на обеспечение интересов потреби теля", – констатирует Усенко.

Следует отметить, что закон "О рынке электрической энергии Украины", принятый 13 апреля, на сегодня все еще не подписан председателем ВР и не передан на утверждение президенту.

По информации ZN.UA, заминка с подписанием документа связана с зарегистрированным в Раде 14 апреля проектом постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О рынке электрической энергии Украины" (№4493-П).

Полную версию закона, при этом, никто из опрошенных депутатов пока не видел. В данный момент юристы и лоббисты пытаются свести все поправки, внесенные в законопроект №4493 в последний момент.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". В поддержку документа проголосовали 277 депутатов.

Подробнее о сильных и слабых сторонах нового закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".