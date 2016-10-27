Условия регионов Бельгии осложняют подписание соглашения между ЕС и Канадой – Globe and Mail

При этом они оставляют за собой право в любой момент отказаться от своей подписи на соглашении о свободной торговле.

Бельгийским региональным парламентам не нравится идея создания независимого инвестиционного суда. Flickr/The Apex Archive

, чтобы вывести соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой из тупика. Но все равно документ еще далек от утверждения. Вероятно, что придется внести необходимые изменения, прежде чем все европейские страны его поддержат.

Об этом сегодня пишет канадское издание Globe and Mail. Главы шести бельгийских региональных и лингвистических парламентов договорились с представителями Еврокомиссии, что они могут расчистить путь появления подписи Бельгии на торговом соглашении с Канадой. Члены федерального парламента от разных региональных органов встретятся сегодня во второй половине дня, чтобы рассмотреть соглашение.

Согласно договоренностям между бельгийскими политиками и чиновниками из Еврокомиссии, запуск Независимого инвестиционного суда будет отложен до тех пор, пока все страны ЕС не ратифицируют соглашение. До этого времени, ЕС и Канада надеялись запустить действие документа во "временном режиме" до ратификации в каждой стране. Но новые договоренности в Брюсселе делают невозможным тестовый запуск Независимого инвестиционного суда.

"Его запуск будет отложен на протяжении всего ратификационного процесса, а это может занять несколько лет. В течение этого времени Еврокомиссия возьмет на себя обязательства улучшить систему и превратить ее в многостороннюю международную судебную систему вместо инвестиционного суда", - сказал депутат брюссельского регионального парламента Хамза Фасси Фирхи.

Он также добавил, что это еще не окончательное предложение региональных органов власти. Кроме того, они хотят, чтобы изменения в инвестиционном суде стали частью соглашения о зоне свободной торговли с Канадой, а не каким-то дополнительным документом. При этом он добавил, что европейско-канадское соглашение все еще может быть отклонено, несмотря на сегодняшнюю договоренность.

"Если в конце ратификационного процесса федеральное правительство Бельгии или один из бельгийских региональных правительств решит, что внесенные изменения в инвестиционный суд неудовлетворительные, можно отказаться от этой сделки. Поэтому она будет вообще остановлена, потому что нельзя ее выполнять без согласия всех стран-участниц", - добавил бельгийский депутат.

Вместе с тем, не известно, согласится ли Канада менять инвестиционный суд или же если она согласится, то примет ли она предложенные европейской стороной изменения.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой длились пять лет. Остальные 27 стран-участниц блока были готовы его подписать, пока региональный парламент Валлонии не решил, что документ "противоречит" интересам региона.