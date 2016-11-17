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Уровень теневой экономики Украины в I полугодии 2016 года сократился до 38%

17 ноября в 18:03

На процесс детенизации положительно влияет только восстановление макроэкономической стабильности. Других успехов нет.

промпроизводство, promproizvodstvo
Уровень теневой экономики высокий, но это уже не половина
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Уровень теневой экономики в Украине в 2015 году снизился до 38% от ВВП по сравнению с 40% за весь 2015 год, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Как отмечается в сообщении МЭРТ, детенизация стала результатом закрепления относительной макроэкономической стабильности (инфляция за первое полугодие составила 4,9% против 40,7% в соответствующем периоде 2015 года; девальвация - 6,5% при 40% в первом полугодии 2015 года).

Вместе с тем процесс детенизации сдерживается нерешенными до сих пор проблемами, негативно сказываются на показателях развития экономики страны в целом. Это, в частности: продолжение тенденции к сокращению объемов кредитования корпоративного сектора;  сохранение низкой внешнеэкономической конъюнктуры; разрыва связей с РФ, сохранение финансовых рисков в условиях недополучения кредитных средств МВФ и финансовой помощи из других источников; сохранение оккупации части территорий.

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Минэкономразвития/Twitter

Как писала для ZN.UA Татьяна Тищук из Института экономики и прогнозирования НАН Украины, теневая экономика сегодня вносит существенный вклад в экономический рост, около половины ВВП в Украине создается с использованием нелегальных схем и операций. По мнению эксперта, достоверных методов, способных четко отделить теневой сектор от легального, не существует, так как значительная часть ресурсов все равно попадает в "официальную" экономику.

По материалам: ZN.UA
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Тэги экономика детенизация
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