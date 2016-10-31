Уолл-стрит считает победу Трампа угрозой на уровне с распадом ЕС – The Economist

Инвесторы впервые в истории американских выборов не поддерживают кандидата-республиканца на выборах.

Уолл-стрит не хочет видеть Трампа во главе США. ora.tv

Традиционно Уолл-стрит наподдерживает кандидата в президенты от Республиканской партии. Американские консерваторы обычно предлагают уменьшение налогов, свободную торговлю, сокращение регуляции. Но, похоже, выборы в 2016 году будут исключением.

Опрос среди фондовых менеджеров, который провел Bank of America Merrill Lynch в октябре, показал, что победа республиканцев на этот раз рассматривается как один из крупнейших рисков для финансовых рынков, который приравнивают к гипотетическому распаду ЕС. Об этом сегодня пишет The Economist.

Исследование, которое провели Джастин Волферс из Университета Мичигана и Эрик Зитцевиц из Дортмундского колледжа, выявило, что после первых дебатов на букмекерских рынках ставки на победу Хиллари Клинтон выросли на 6%. На это отреагировали и фондовые биржи, а золото и правительственные казначейские бонды подешевели.

"Финансовые рынки в целом ожидают, что американская и международная экономики будут более здоровыми при президенте Клинтон, а не президенте Трампе", - пришли к выводу эксперты.

Для инвесторов нынешние выборы отличаются от прошлых тем, что в них участвует Дональд Трамп. Он представляет Республиканскую партию, хотя его позиции очень далеки от тех, которые республиканцы традиционно занимают. Победа Трампа посеет все виды неопределенности как в экономике, так и в зарубежной политике. И дело не только в том, что его заявления были противоречивыми и расплывчатыми. Он не окружил себя советниками, которые придерживаются основных политических подходов республиканцев, такими как Митт Ромни или Джон Маккейн.

Также целый ряд проблем заставляет инвесторов волноваться. В области торговли Трамп грозится разорвать соглашение о свободной торговле в Северной Америке и занять более агрессивную позицию в отношении Китая. Все это приведет к экономическим потрясениям, так же как и его агрессивная политика по депортации нелегальных мигрантов. Также его желание отвернуться от союзников Америки создает геополитические риски. Кроме того, беспокоит и отношение Трампа к председателю Федерального резерва США Джанет Йеллен. Он заявил, что ей "должно быть стыдно" за ее политику низкой процентной ставки. Это означает, что он может назначить на эту должность кого-то более радикального в 2018 году, а может и раньше. Инвесторы же не хотели бы видеть ни жесткое закручивание гаек со стороны Федерального резерва, ни сокращение независимости центрального банка. Все эти факторы повлияют на мировые финансовые рынки, а не только американские.

Риски также поступают и от Демократической партии. Если она займет главную роль в Белом доме, Сенате и Палате представителей, это также негативно повлияет на рынки. Поскольку демократы с "левым" уклоном, такие как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, станут влиятельнее и начнут продвигать повышение налогов и ужесточение регуляции.

Рынки считают оптимальным результатом выборов, если Клинтон станет президентом, но республиканцы останутся в Белом доме. Кейт Мур из фондовой группы Blackrock считает, что раздел правительства будет полезным для бизнеса. Такой порядок вещей может привести даже к началу определенного фискального стимулирования, что пойдет на пользу экономике и рынкам.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев относительно Украины. С Сначала он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло. Хотя со временем как-то Трамп даже раскритиковал российского президидента за бомбардировки в Сирии.