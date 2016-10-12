"Укрзалізниця" намерена создать отдельную компанию по пассажирским перевозкам к 2020 году

Реформирование хозяйства пассажирских перевозок будет реализовано в пять этапов, заявил член правления компании.
Как отметил он в интервью для газеты "Магистраль", создание компании позволит реформировать хозяйство пассажирских перевозок, и будет реализовано за пять этапов.
Первый этап начнется уже с 1 января 2017 года, и состоит в создании и начале функционирования профильного филиала.
Второй этап предусматривает передачу филиалу активов и обязательств производственных подразделений службы пассажирских перевозок региональной филии "Південно-Західна залізниця".
В ходе третьего этапа к профильному филиалу присоединят производственные подразделения остальных региональных филиалов, а также филиал "Украинской железнодорожной скоростной компании".
Четвертый этап предусматривает окончательное разделение вертикалей внутри филиала, а заключительный, пятый – создание на его базе частного акционерного общества "Пассажирская компания".
Ранее глава правления компании Войцех Балчун заявил, что ПАО "Укрзалізниця" должна стабильно выйти на прибыль в 2017 году.
Напомним, до сентября этого года "Укрзалізниця", объявившая технический дефолт в 2015 году, планировала до сентября 2016 года реструктуризировать 5 млрд грн долга по кредитам.
В феврале 2016 года держатели еврооблигаций "Укрзалізниці" на сумму $ 500 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг и продление срока их погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года. Кроме того, даты уплаты процентов перенесены на 15 марта и 15 сентября.Магистраль