"Укрзалізниця" намерена создать отдельную компанию по пассажирским перевозкам к 2020 году

Реформирование хозяйства пассажирских перевозок будет реализовано в пять этапов, заявил член правления компании.

В "Укрзалізниці" создадут дочернюю компанию, ответственную за пассажирские перевозки argumentua.com

До 2020 года ПАО "" создаст частное акционерное общество "Пассажирская компания", ответственное зо осуществление пассажирских перевозок, заявил член правления "Укрзалізниці" Сергей Михальчук.

Как отметил он в интервью для газеты "Магистраль", создание компании позволит реформировать хозяйство пассажирских перевозок, и будет реализовано за пять этапов.

Первый этап начнется уже с 1 января 2017 года, и состоит в создании и начале функционирования профильного филиала.

Второй этап предусматривает передачу филиалу активов и обязательств производственных подразделений службы пассажирских перевозок региональной филии "Південно-Західна залізниця".

В ходе третьего этапа к профильному филиалу присоединят производственные подразделения остальных региональных филиалов, а также филиал "Украинской железнодорожной скоростной компании".

Четвертый этап предусматривает окончательное разделение вертикалей внутри филиала, а заключительный, пятый – создание на его базе частного акционерного общества "Пассажирская компания".

Ранее глава правления компании Войцех Балчун заявил, что ПАО "Укрзалізниця" должна стабильно выйти на прибыль в 2017 году.

Напомним, до сентября этого года "Укрзалізниця", объявившая технический дефолт в 2015 году, планировала до сентября 2016 года реструктуризировать 5 млрд грн долга по кредитам.

В феврале 2016 года держатели еврооблигаций "Укрзалізниці" на сумму $ 500 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг и продление срока их погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года. Кроме того, даты уплаты процентов перенесены на 15 марта и 15 сентября.