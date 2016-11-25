"Укрзализниця" хочет повысить стоимость билетов на 35%

В компании повышение тарифов поясняют высокой инфляцией и двукратным ростом цен на промышленную продукцию.
Повышать предлагается в два этапа: в первом и в четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+ (ИС+).
"Укрзализниця" заявляет, что "стоимость тарифа в поездах дальнего следования остается неизменной с 2014 года, а запланированная в следующем году индексация - требование сегодняшнего дня, основанная на официальном уровне инфляции и уровне цен на промышленную продукцию". В частности, показатель инфляции с 1 января 2014 года по 31 августа 2016 года составил 87,1%, промышленная продукция за последние два года подорожала почти вдвое.
Напомним, что в Украине с началом отопительного сезона примерно в два раза повысились тарифы на отопление. По данным опроса компании Research & Branding Group около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.ZN.UA