"Укрзализниця" хочет повысить стоимость билетов на 35%

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В компании повышение тарифов поясняют высокой инфляцией и двукратным ростом цен на промышленную продукцию.

Железнодорожные билеты в следующем году подорожают на треть Андрей Товстыженко, ZN.UA

ПАО "" планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году на 35%. Как сообщает пресс-служба компании, предложение направлено на рассмотрение "соответствующих министерств и ведомств".

Повышать предлагается в два этапа: в первом и в четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+ (ИС+).

"Укрзализниця" заявляет, что "стоимость тарифа в поездах дальнего следования остается неизменной с 2014 года, а запланированная в следующем году индексация - требование сегодняшнего дня, основанная на официальном уровне инфляции и уровне цен на промышленную продукцию". В частности, показатель инфляции с 1 января 2014 года по 31 августа 2016 года составил 87,1%, промышленная продукция за последние два года подорожала почти вдвое.

Напомним, что в Украине с началом отопительного сезона примерно в два раза повысились тарифы на отопление. По данным опроса компании Research & Branding Group около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.