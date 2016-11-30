"Укрзалізниця" хочет наладить производство вагонов собственной конструкции

Инженеры компании разрабатывают новый грузовой вагон, который должен стоить дешевле своих аналогов.

В "Укрзалізниці" хотят разработать и пустить в производство собственный грузовой вагон

ПАО "" планирует наладить выпуск грузовых вагонов собственной конструкции во второй половине 2017 года, заявил член правления компании Иренеуш Василевский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в ходе "круглого стола" по вопросам тарифообразования, топ-менеджер компании заявил, что себестоимость изделий "Укрзалізниці" будет меньше, чем у аналогов.

"У нас есть собственные конструкторские бюро, мы разрабатываем новую конструкцию грузового вагона и во втором полугодии 2017 года мы хотели бы производить вагоны уже собственной конструкции. Мощность вагонов будет такая же, как у сегодняшних, или больше, а себестоимость производства будет ниже", – заявил он.

Отмечается, что 29 ноября правление компании утвердило стратегию обновления подвижного состава до 2021 года. За пять лет планируется отремонтировать 96 тысяч единиц подвижного состава, на сумму более 108 млн грн.

Ранее член правления "Укрзалізниці" Сергей Михальчук заявил, что до 2020 года ПАО "Укрзалізниця" создаст частное акционерное общество "Пассажирская компания", ответственное зо осуществление пассажирских перевозок.

Напомним, до сентября этого года "Укрзалізниця", объявившая технический дефолт в 2015 году, планировала до сентября 2016 года реструктуризировать 5 млрд грн долга по кредитам.

В феврале 2016 года держатели еврооблигаций "Укрзалізниці" на сумму $ 500 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг и продление срока их погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года.