"Укрзалізниця" договорилась о сотрудничестве с Siemens и Pesa

Представителям Крюковского вагоностроительного завода также предложили участие в тендерах по модернизации подвижного состава.

Балчун обсудил обновление подвижного состава УЗ с зарубежными производителями Войцех Балчун / Facebook

Глава правленияВойцех Балчун подписал меморандумы о сотрудничестве с компаниями Siemens и Pesa Bydgoszcz, сообщает пресс-служба компании.

Церемония подписания состоялась в Берлине на международной выставке железнодорожного транспорта InnoTrans 2016.

Меморандум с немецким концерном Siemens должен стать основой для дальнейшего сотрудничества, в частности, заключения котрактов на обновление подвижного состава и поставок оборудования для него. оборудования и систем для железнодорожной инфраструктуры, выполнению технических сервисных работ, а также созданию совместных производств.

Договоренность о подписании меморандума была достигнута в июле после серии встреч представителей компаний.

Компания Pesa Bydgoszcz, с которой также был подписан меморандум о сотрудничестве, является крупнейшим производителем подвижного состава в Польше. Потенциальными направлениями развития сотрудничества определены изготовление и модернизация подвижного состава, в том числе локомотивов, дизельных, электрических тяговых транспортных средств и пассажирских вагонов.

Сейчас украинский железнодорожный перевозчик эксплуатирует 11 рельсовых автобусов и 2 двухвагонных дизель-поезда производства Pesa Bydgoszcz.

Как сообщил Войцех Балчун на своей странице в Facebook, представителям Крюковского вагоностроительного завода также предложили сформулировать предложения по модернизации подвижного состава "Укрзалізниці".

Напомним, 11 июля Украина и Канада при участии канадского производителя локомотивом Bombardier подписали меморандум о сотрудничестве.

"Соглашение с Bombardier имеет стратегический характер, "Укрзалізниця" нуждается коренной модернизации, и Bombardier – это та компания, которая готова предоставить свои технологии и разместить производство в Украине", – сказал после подписания меморандума министр інфраструктуры Владимир Омелян.

Он также отметил, что "Укрзалізниця" должна разработать пятилетний план модернизации подвижного состава.