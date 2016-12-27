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Укрзализниця добилась повышения грузовых тарифов в 2017 году

27 декабря в 18:51

Пока согласовано только повышение грузовых тарифов. На очереди – пассажирские перевозки.

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Железнодорожные перевозки подорожают
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение ПАО "Укрзализниця" о повышении тарифов на грузовые перевозки в 2017 году, сообщил глава Укрзализници Войцех Балчун в ходе итоговой годовой пресс-конференции в министерстве.

При этом он не уточнил, изменились ли проценты повышения в предложении ПАО, добавив что, предложение по повышению пассажирских тарифов пока не согласовано.

Напомним, что Укрзализниця планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году на 35%. Повышать предлагается в два этапа: в первом и четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+.

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Также Укрзализниця предлагала повысить тарифы на грузоперевозки на 25%

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги тарифы перевозка пассажирский
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