Укрзализниця добилась повышения грузовых тарифов в 2017 году

Пока согласовано только повышение грузовых тарифов. На очереди – пассажирские перевозки.

Железнодорожные перевозки подорожают Андрей Товстыженко, ZN.UA

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение ПАО "Укрзализниця" о повышении тарифов на грузовые перевозки в 2017 году, сообщил главав ходе итоговой годовой пресс-конференции в министерстве.

При этом он не уточнил, изменились ли проценты повышения в предложении ПАО, добавив что, предложение по повышению пассажирских тарифов пока не согласовано.

Напомним, что Укрзализниця планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году на 35%. Повышать предлагается в два этапа: в первом и четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+.

Также Укрзализниця предлагала повысить тарифы на грузоперевозки на 25%