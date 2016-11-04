"Укртрансгаз" неожиданно признал спорный "газовый долг" перед химзаводами Фирташа - СМИ

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До последнего времени госкомпания не собиралась возвращать спорный газ, но неожиданно отказалась от этой стратегии.

"Укртрансгаз" признал газовый долг перед Фирташем dmitryfirtash.com

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" намерена учесть в балансе на нынешний год 346 млн куб. м газа для химических предприятий группы Ostchem Дмитрия Фирташа.

Для учета этих резервов Укртрансгаз" обратился к НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой провести совместное совещание, на котором будет урегулирован возникший в связи с этими планами разбаланс газа на 2016 год. Соответствующее письмо передал источник в "Укртрансгазе", сообщает "Экономическая правда".

Как свидетельствует письмо УТГ в адрес НАК "Нафтогаза Украины", в актив ПАО "Северодонецкое объединение "Азот" оператор планирует занести 132,5 млн куб м, на ПАО "Концерн "Стирол" записать 125,6 млн куб м, на черкасским ПАО "Азот" - 87,7 млн кубов.

Из обращения "Укртрансгаза" следует, что указанный объем энергоресурса должен быть передан предприятиям группы Ostchem во исполнение трех постановлений Высшего хозяйственного суда Украины, принятых в один день – 18 октября: №913/121/15 (по эпизоду с северодонецким "Азотом"), № 910/10187/15 (с черкасским "Азотом"), №910/10190/15 (с концерном "Стирол").

Из постановлений, которые есть в распоряжении здания, следует, что триада химзаводов Фирташа считает, что спорные объемы газа были отобраны (откачаны из ПХГ) "Укртрансгазом" "в одностороннем порядке".

Позиция "Укртрансгаза" по этому поводу выражалась обратными свидетельствами. Из них следовало, что отбор 346 млн куб м газа был осуществлен для покрытия дефицита энергоресурса, который возник из-за того что в январе 2013-го химики безоплатно потребили указанный объем.

Споры между "Укртрансгазом" и химзаводами Ostchem по этому поводу были начаты весной 2015 года.

По данным издания, до последнего времени в УТГ рассматривали возможность отменить оспоренные акты приемки-передачи газа, и подписать аналогичные новые, тем самым сделав невозможной возврат спорного газа химзаводам. "Причины, по которым пришлось отказаться от этой стратегии, выяснить не удалось", - отмечает "ЭП".

Ранее сообщалось, что суд отказал компании Фирташа во владении газом в ПХГ Украины. В суде "Укргаз-Энерго" указывала, что на 1 июля 2015 в ПХГ "Укртрансгаза" находится 3,99 млрд газа, которые якобы ей принадлежит.