"Укртелеком" поднял абонплату за стационарный телефон на 12%

Тарифы повысят не только для населения, но и для бюджетных организаций.

Ахметов соберет с украинских семей еще по 4 грн в месяц Андрей Товстыженко, ZN.UA

С 1 декабря 2016 года вступило в силу решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) об увеличении абонентской платы за пользование телефонным аппаратом

Согласно решению, абонентская плата для населения с 1 декабря повышается на 12% - с 35,14 грн до 39,31 грн в месяц в месяц.

Кроме того, с 1 декабря абонплата за телефон для бюджетных организаций повышается с 39,08 грн до 42,99 грн, а с 1 января 2017 года – до 51,51 грн.

Для коммерческих предприятий абонплата остается неизменной – 55,97 грн в месяц.

Напомним, что с просьбой поднять тарифы в НКРСИ обратилось ПАО "Укртелеком". В основе предложений оператора - необходимость повышения тарифов на услуги местной телефонной связи учреждениям, финансируемым за счет бюджета, так как эта категория абонентов получает услуги по тарифу на 43,2% меньше, чем другие юридические лица.

В июне "Укртелеком" повысил абонентскую плату за пользование радиоточкой на 13,3% до 17 грн (с НДС).

Конечным владельцем "Укртелекома" является группа "СКМ" донецкого бизнесмена Рината Ахметова.