Укрпочта прекратила принимать платежи за коммуналку в Киеве

Вслед за Ощадбанком отказывается бесплатно принимать платежи от граждан еще одно государственное предприятие.

Укрпочта вслед за Ощадбанком занялась шантажом и саботажем Андрей Товстыженко, ZN.UA

временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

В Укрпочте пояснили такой шаг нерентабельностью. "По данным анализа, вознаграждение от принятых от населения платежей, которое получает за свои услуги Киевская городская дирекция Укрпочты, не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг и является убыточной для компании", - говорится в сообщении.

В Укрпочте рекомендовали гражданам оплачивать коммуналку через отделения коммерческих банков и различные сервисы электронных платежей, пока не будет решен вопрос с ГИВЦ.

КП "ГИВЦ" формирует сообщения по оплате счетов по централизованному водоотводу горячей воды, централизованному снабжению холодной воды и водоотводу, а также содержанию домов и придомовых территорий в г. Киев.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Напомним, что ноябре государственный Ощадбанк хотел ввести комиссию за оплату платежей ЖКУ в своих кассах в размере 3 грн за платежку. Однако в ситуацию вмешался президент Петр Порошенко и процесс был временно приостановлен.