"Укргаздобыча" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 77,9 раза

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Чистый доход возрос в 2,5 раза.

РБК-Украина ПАО "Укргаздобыча" по итогам прошлого года по сравнению с 2015 годом увеличило чистую прибыль на 11 млрд 766,559 млн грн (в 77,9 раза) – до 11 млрд 919,6 млн грн.

Согласно аудированному годовому отчету компании, ее чистый доход возрос в 2,5 раза (на 33 млрд 176,438 млн грн) – до 55 млрд 41,146 млн грн, валовая прибыль – в шесть раз (на 15 млрд 839,034 млн грн), до 19 млрд 5,908 млн грн.

Ранее эксперты ZN.UA отмечали, что по итогам 2016 года государтвенное ПАО "Укргаздобыча" увеличило свои прибыли в три раза, однако добычу газа увеличило лишь на 0,5%,

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.