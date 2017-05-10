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"Укргаздобыча" привлечет $ 76 млн ЕБРР и ЕИБ

10 мая в 11:12

Средства необходимы для закупки установок капитального ремонта скважин и компрессорного оборудования.

Укргаздобыча
"Укргаздобыча" готовится к интенсификации добычи со своих скважин
ugv.com.ua
Руководство "Укргаздобычи" намерено привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму $ 76 млн для закупки установок капитального ремонта скважин и компрессорного оборудования, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что торги по закупке соответствующей техники запланированы на период, начиная с третьего квартала текущего года.

Сделка проходит в формате, характерном для срочных закупок: сначала проводятся тендерные процедуры и только затем подписывается соглашение с банками и выделяется финансирование.

Целью реализации проекта является интенсификация добычи с существующих скважин "Укргаздобычи".

Как сообщалось, "Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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Напомним, "Укргаздобыча" по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличило чистую прибыль на 11 млрд 766,559 млн грн (в 77,9 раза) – до 11 млрд 919,6 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги скважина Укргаздобыча ЕБРР Европа финансирование
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