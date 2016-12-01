"Укравтодор" заявляет о нехватке денег на капремонт дорог в 2017 году

Государство профинансирует только шестую часть от минимальных потребностей в капремонте.

В бюджете не хватает денег на капремонт дорог kmu.gov.ua

В компании "Укравтодор" заявляют, что в проекте госбюджета на 2017 год не хватает средств на минимальный капитальный ремонт дорог, сообщается на сайте компании.

Согласно проекту госбюджета на 2017 г. на нужды "Укравтодора" из специального фонда запланировано выделить 14,1 миллиардов гривень.

"Учитывая, что в следующем году "Укравтодор" должен погасить долг в размере 7,3 миллиардов гривень, на ремонт украинских дорог государство планирует выделить лишь около 6,6 миллиардов гривень. По подсчетам специалистов "Укравтодора", минимальная потребность финансирования в 2017 году составляет 40 миллиардов гривень", — говорится в сообщении компании.

"Я верю в успешное сотрудничество органов власти с обществом. Сейчас этот проект находится на доработке в Верховной Раде и у нас еще есть возможность повлиять на его конечный вариант. Поэтому мы должны объяснить важность увеличения финансирования украинских дорог в следующем году", - отметил глава компании "Укравтодор" Славомир Новак.

Он возложил основную надежду на созданный Дорожный фонд, который позволит аккумулировать средства на капитальный ремонт и строительство дорог.

"На позапрошлой неделе мы получили важную победу - Дорожный фонд уже создан, хотя и с отсрочкой. Именно этот фонд даст нам возможность стратегически планировать ремонтные работы и показывать людям перспективу. Если фонд заработает так, как было обещано, ти в 2018 году мы будем иметь хотя бы 25 миллиардов гривень, то мы начнем ремонтировать дороги капитально, и это будут очень большие перемены", - отметил Славомир Новак.

17 ноября Верховная Рада приняла закон о создании Государственного дорожного фонда Украины. В Дорожный фонд будут стекаться средства от акцизов на топливо, специальные пошлины и штрафы за такие нарушения, как превышение лимита веса.