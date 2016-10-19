Укравтодор возглавил бывший министр транспорта Польши, уволенный за швейцарские часы

Бывший польский министр Новак был вынужден уйти в отставку, поскольку не указал в декларации швейцарские часы стоимостью 5,5 тыс. долларов.

Заподозренному во взятке бывшему польскому министру дали второй шанс в Украине radioporusski.pl

Новым исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) назначен Славомир Новак, - бывший министр транспорта Польши.

Представляя Новака на заседании правительства Украины, премьер-министр Владимир Гройсман заявил: "Мы считаем, что Укравтодор требует серьезных знаний, в том числе международных. Наша позиция заключается в том, что в Украине должны быть созданы качественные автомобильные дороги, автобаны, которые будут соединять нас со странами Европы, и поэтому профессиональный уровень Укравтодора надо повышать".

Как отметил сам Новак, ранее он отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012, до этого был депутатом польского сейма. Одним из своих самых больших успехов он назвал фундаментальную реформу польских железных дорог и IPO компании PKP Cargo (на сегодняшний день один из ее реформаторов Войцех Балчун возглавляет Укрзализныцю).

"О видении реформ: это создание государственного дорожного фонда и улучшение сотрудничества с ЕБРР и ВБ с частным капиталом", - сказал он.

Новак добавил, что он хочет приглашать в Украину международные компании, которые вместе с украинским бизнесом будут участвовать в дорожных тендерах.

Напомним, что Славомир Новак ушел в отставку с поста министра транспорта Польши в ноябре 2013 года. Причиной его отставки стало расследование прокуратуры по делу швейцарских часов, которые политик не указал в декларации об имуществе.

Часы швейцарской фирмы Ulysse Nardin первыми заметили на руке Новака весной 2012 года журналисты одной из польских газет. Рыночная их цена оценивалась в 17 тыс. злотых (около 5,5 тысяч долларов). В соответствии с законом, министры обязаны указывать в декларации все движимое имущество стоимостью выше 10 тысяч злотых.

Новак занимал пост министра транспорта Польши с ноября 2011 года. Он также входил в руководство партии "Гражданская платформа", которая тогда находилась у власти в стране.

Пост главы Укравтодора оставался вакантным, после того как в июне его по собственному желанию покинул Андрей Батыщев.