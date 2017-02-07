Украину обязали выплатить компании JKX 12 млн долларов

Стокгольмский суд признал, что Украина нарушила международные договоренности

Украина проиграла арбитраж компании JKX Андрей Товстыженко, ZN.UA

Международный арбитраж обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas (Великобритания) 12 млн долларов убытков, которые она получила в результате нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией о защите инвестиций, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Суд установил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и присудил убытки JKX в размере около 12 млн долларов", - указано в сообщении.

Основаниями для подачи JKX иска против Украины были: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме НАК "Нафтогаз Украины", введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.

Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — 27,54% акций, российская группа Proxima Capital Group, Владимира Татарчука — 19,92%, турецкий бизнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd и Neptune Invest & Finance Corp.) — около 13%. Еще 11,45% акций — у Glengary Overseas Limited российского бизнесмена Александра Жукова.

Ранее JKX заявляла, что принадлежащая ей "Полтавская газонефтяная компания", начиная с 2011 года, выплачивала завышенную рентную плату, и в середине февраля 2015 года потребовала выплатить ей компенсацию в размере более 180 млн долларов.

Печерский районный суд Киева запретил государству взимать с СП "Полтавская газонефтяная компания" ренту при добыче газа на уровне выше 28%.