Украинские метзаводы в ОРДЛО перешли в управление Курченко - Ъ

Беглому Сергею Курченку принадлежит управляющая компания "Внешторгсервис".

Украинские метзаводы в ОРДЛО перешли в управление Курченко korrespondent.net

С апреля управление, оказавшимися на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", было возложено на зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис", пишет Ъ

4 апреля главарь донецких боевиков Александр Захарченко подписал "указ", в котором "временным администратором" украинских заводов, расположенных на территории "ДНР" было определено "Внешторгсервис".

Как сообщает издание, в опубликованном в тот же день постановлении "совета министров" террористов перечислялись предприятия, переходящие под временную администрацию "Внешторгсервиса".

В список попали металлургический завод "Донецксталь", Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, "Енакиевский коксохимпром", "Ясиновский коксохимический завод", "Макеевкокс", "Харцызский трубный завод".

Хотя этот указ был подписан лишь в начале апреля, предприятия на территории ДНР и ЛНР начали переходить под контроль "Внешторгсервис" еще в марте, говорится в статье.

За прошедший с тех пор месяц "Внешторгсервис" не обзавелось ни интернет-сайтом, ни офисом. Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит.

Имя возможного руководителя "Внешторгсервиса" лишь раз было упомянуто на интернет-сайтах "ЛНР".

В обращении профсоюза работников угольной промышленности к рабочим местного предприятия "Краснодонуголь" говорилось, что после введения там с 1 марта внешнего управления прежний собственник — компания "Метинвест" - прекратил свою работу на предприятиях с 15 марта.

"Генеральным директором компании является Владимир Пашков", - сказано в обращении.

До 2014 года Пашков работал вице-губернатором Иркутской области. Бывший иркутский вице-губернатор стал также президентом благотворительного фонда поддержки международных гуманитарных проектов, зарегистрированного в декабре 2015 года. Собственного сайта у фонда нет, нет ни одного его отчета и на информационном портале Минюста.

25 февраля Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором обвинила фонд Пашкова в том, что он используется для наполнения бюджета самопровозглашенной ЛНР.

В СБУ заявили, что фонд через счета российской некоммерческой организации "Центр международных расчетов" направляет средства непосредственно в так называемый "Государственный банк ЛНР".

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, бежавший в 2014 году, рассказал, что, по его информации, за компанией "Внешторгсервис" стоит также бежавший из Украины бизнесмен Сергей Курченко.

О том, что контроль над их предприятиями перешел именно к Курченко, рассказали также рабочие "Енакиевского металлургического завода", "Харцызского трубного комбината" и угледобывающего предприятия "Орджоникидзеуголь" (объединяет шесть шахт в Горловке и Енакиево).

В свою очередь, "министр промышленности и торговли" самопровозглашенной ДНР Алексей Грановский подтвердил: "Внешторгсервисом" руководит Владимир Пашков с российским гражданством, до этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам". На уточняющий вопрос, о каких партнерах идет речь, Грановский ответил: "Партнер у нас один — Российская Федерация".

1 марта, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" данных формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.

15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

"СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил на заседании секретарь СНБО Александр Турчинов.

Подробнее об обстоятельствах принятия решения об официальной торговой блокаде ОРДЛО читайте в статье Сергея Рахманина "оГРАБЛИнный президент" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".