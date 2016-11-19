Украинские бизнесмены не готовы к работе в условиях современного глобального рынка – эксперт

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Деловая культура украинских предпринимателей деформирована опытом советского дефицита и постсоветского передела собственности.

Украинских бизнесменов следует учить современным моделям и системам управления tsn.ua

Украинская экономика не готова к последствиям четвертой технологической революции, поскольку украинские деловые круги недостаточно отвечают требованиям глобального насыщенного рынка.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет президент Украинской ассоциации качества Петр Калита. По его словам, на нынешнем этапе развития науки, технологий и производства, традиционная конкуренция товаров и услуг теряет свою значимость, уступая место конкуренции моделей и систем управления.

"Украинские деловые круги недостаточно отвечают требованиям глобального насыщенного рынка. Их деловая культура, в частности – деловое совершенство, которое было сформировано в годы тотального дефицита (и деформирована 25-летним периодом перераспределения ресурсов), существенно отстает от той, которая характерная развитым странам", – цитирует автор выводы Научно-практической конференции "Украина прокладывает путь в ЕС: как достигнуть конкурентоспособности предприятий и экономики", которая состоялась на базе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Калита пишет, что украинская власть, ориентированная, в основном, на продукцию и внешнюю помощь, проводит в стране определенную борьбу с коррупцией и дерегуляцию бизнеса, а также занимается приведением отечественных стандартов и регламентов в соответствие с европейскими, но абсолютно не уделяет внимания указанной выше проблеме.

"Необходимо осознать, что украинскому бизнесу, если он не будет знать, что и как надо делать для обеспечения конкурентоспособности на глобальном насыщенном рынке, да еще и в условиях кардинальных изменений, сами по себе не помогут никакие инвестиции, кредиты, и даже создание привлекательной бизнес-среды", – заключает автор.

По его мнению, данная проблема заслуживает внимания спикера Верховной Рады, главы Кабмина и президента Украины, которые должны сделать повышение деловой компетентности украинских предпринимателей приоритетом в работе и предпринять ряд шагов, направленных на существенное повышение качества государственного управления.

Напомним, Украина поднялась до 80-й позиции в рейтинге Doing Business–2017 с 83-й, которой достигла год назад.

Подробнее о рисках для украинской экономики в условиях глобализации и стремительного развития новых технологий читайте в статье Петра Калиты "Украина и четвертая промышленная революция: угрозы и возможности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".