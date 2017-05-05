Украинские банки за январь-апрель получили 5 млрд грн чистой прибыли

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Банковская система Украины оздоравливается и работает прибыльно три месяца подряд впервые с 2013 года.

Украинские банки начали получать прибыль Нацбанк Украины/Facebook

По итогам первого квартала 2017 года платежеспособные банки получили 5,09 млрд грн чистой прибыли.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банковская система работала прибыльно в каждом из трех месяцев. Так, в январе чистая прибыль составила 0,36 млрд грн, в феврале – 3,49 млрд грн, в марте – 1,24 млрд грн.

"Банковская система Украины работает прибыльно три месяца подряд впервые с докризисного 2013 года. На сегодня можно констатировать, что значительные потрясения предыдущих трех лет остались позади и банковская система оздоравливается. Выход на прибыльную деятельность будет способствовать возобновлению активного кредитования реального сектора экономики", – прокомментировала Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ.

По данным НБУ, из 92 платежеспособных на 1 апреля 2017 года банков, 72 по итогам первого квартала были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 6,87 млрд грн, 20 банков – убыточны с совокупным чистым убытком в 1,78 млрд грн.

За первый квартал прошлого года банковская система получила чистый убыток 8,01 млрд грн.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".