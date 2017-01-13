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Украинские авиакомпании в 2016 году на треть увеличили перевозку пассажиров

13 января в 07:01


Рост пассажиропотока украинских авиакомпаний произошел как на международных, так и на внутренних линиях.

аэропорт самолет
Украинские авиакомпании значительно увеличили пассажироперевозки
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В 2016 году украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров по сравнению с 2015 годом на 31,2% до 8 млн. 274 тыс. человек. Число международных пассажиров у авиакомпаний Украины выросло в 2016 года на 31,6% до 7 млн. 472 тыс. На внутренних линиях авиакомпании перевезли 802 тыс. человек, что на 27,6% больше, чем за 2015 год, сообщает avianews.com со ссылкой на оперативные данные Госавиаслужбы.

Что касается данных аэропортов, то статистику предоставил только аэропорт Борисполь, для которого 2016 год стал рекордным В прошлом году через Борисполь прошли 8,65 млн. пассажиров, что на 1,37 млн. пассажиров или на 18,8% больше, чем в 2015 году.

Также  Мининфраструктуры опубликовало данные по аэропорту Львов, где в 2016 году  пассажиропоток увеличился на 29,4% до 738 тыс. человек.

В целом за год все аэропорты Украины обслужили 12 млн. 928,8 тыс. пассажиров. 

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Напомним, вВ начале ноября 2016 года в Мининфраструктуры анонсировали выход европейских лоукостов на украинский рынок. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы следующий год был годом захода лоукостов", - отметил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

http://www.avianews.com
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Тэги пассажиры Украина аэропорт Борисполь перевозка рекорд
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