Украинские авиакомпании в 2016 году на треть увеличили перевозку пассажиров

Рост пассажиропотока украинских авиакомпаний произошел как на международных, так и на внутренних линиях.
Что касается данных аэропортов, то статистику предоставил только аэропорт Борисполь, для которого 2016 год стал рекордным В прошлом году через Борисполь прошли 8,65 млн. пассажиров, что на 1,37 млн. пассажиров или на 18,8% больше, чем в 2015 году.
Также Мининфраструктуры опубликовало данные по аэропорту Львов, где в 2016 году пассажиропоток увеличился на 29,4% до 738 тыс. человек.
В целом за год все аэропорты Украины обслужили 12 млн. 928,8 тыс. пассажиров.
Напомним, вВ начале ноября 2016 года в Мининфраструктуры анонсировали выход европейских лоукостов на украинский рынок. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы следующий год был годом захода лоукостов", - отметил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.http://www.avianews.com