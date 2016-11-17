Украинские аграрии смогут продавать говядину в Египет

В страну позволят экспортировать только продукцию, разрешенную мусульманскими законами.

Украинская говядина появится на столах египтян atmagro.ru

Украина готова начать экспорт говядины в Египет, заявил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, сообщается на сайте службы.

"В ближайшее время в Госпродпотребслужбу должен поступить оригинал подписанного египетского ветеринарного сертификата на экспорт охлажденной или замороженной бескостной говядины в Египет, благодаря чему станет возможным экспорт украинской продукции на рынок этой страны, - подчеркнул Лапа.

Вместе с тем, по его словам, Украина должна выполнить условия для ввоза говядины на территорию Египта относительно сертификации продукции по стандартам "Халяль", то есть, мусульманским законам. Поэтому сертификационные центры, выполняющие требования стандартов "Халяль", должны обратиться к Госпродпотребслужбу для оформления своей деятельность в госструктуре.

Египет является одним из крупнейших покупателей украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, пшеницы.