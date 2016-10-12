Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии на 10%

Государственный "Энергоатом" опубликовал итоги работы за 9 месяцев.

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2016 года снизилось на 10,4% (на 6 млрд 688,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 57 млрд 700,9 млн кВт-ч.

За этот период плановое задание по производству электроэнергии перевыполнено на 1,9%, сообщила пресс-служба НАЭК.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 54 млрд 38,1 млн кВт-ч электроэнергии против 60 млрд 541,3 млн кВт-ч в январе-сентябре 2015 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 53,2%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 51,8%.

"Энергоатом" за этот период 2016 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 29 млрд 514,1 млн грн (с НДС), что на 5% больше, чем за девять месяцев 2015 года (28 млрд 102,4 млн грн).

Объем капитальных вложений составил 2 млрд 653,2 млн грн против 2 млрд 149,3 млн грн за январь-сентябрь 2015-го. Финансирование капвложений составило 4 млрд 373,1 млн грн против 2 млрд 888,9 млн грн.

НАЭК за указанный период перечислила в бюджеты всех уровней 5 млрд 49,7 млн грн, расчеты по страхованию составили 1 млрд 18,3 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 63,2%, что на 7,7 п. п. меньше, чем за девять месяцев 2015-го.

В работе АЭС Украины в январе-сентябре-2016 произошло семь учетных нарушений, что на пять нарушения меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

По итогам января-сентября 2016 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1182,67 суток против 940,81 суток – за девять месяцев прошлого года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за отчетный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2015 году снизил производство электроэнергии на 0,8% (на 732,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 87 млрд 840,2 млн кВт-ч, отпуск – на 0,8% (на 661,3 млн кВт-ч), до 82 млрд 561,8 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.