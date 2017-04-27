Украинская власть ставит "палки в колеса" в продаже "ВТБ"

Уход банка с украинского рынка сложный процесс - глава российского "ВТБ".

Власти Украины мешают выходу "ВТБ" с рынка

ГлаваАндрей Костин сказал, что банк по-прежнему намерен выйти с украинского рынка, но этот процесс осложняется действиями украинских властей, которые ставят банку "палки в колеса", передает Reuters

"Это (продажа "дочек") довольно сложный процесс, тем более что украинские власти продолжают нам ставить "палки в колеса" и в этом процессе", - сказал Костин на годовом собрании акционеров.

"Тем не менее, ситуация понятная - мы будем закрываться, будем уходить. Постепенно или сразу - это будет зависеть от того, какие возможности у нас будут, и как дадут оттуда уйти", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российская финансовая группа ВТБ намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.