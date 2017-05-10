Украинская "дочка" российского госбанка заявила о рейдерском захвате

Национальная полиция не осуществляет действий для устранения правонарушений.

Имущество российских банков уже делят tsn.ua "ВТБ Банк" сообщил о попытке группы лиц, в состав которой входят государственный регистратор и частный нотариус, лишить банк права собственности на нежилые помещения в Одессе по ул. Греческой, 5.

Согласно сообщению пресс-службы, 11 апреля 2017 года государственный регистратор одесского филиала ГП "Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований" А.В.Кравец, на основании поддельных договоров купли-продажи, зарегистрировал за ООО "Тринити инвест групп" право собственности на принадлежащие банку с 2011 года нежилые помещения в Одессе на ул. Греческая, 5 площадью 2653,3 кв. м и 1298,1 кв. м.

Затем 18 апреля "Тринити инвест групп" через частного нотариуса Одесского городского нотариального округа А.Ярош реализовало указанные объекты ООО "Теплокомунгруп ЛТД", которое в настоящее время является незаконным владельцем этого недвижимого имущества.

"ВТБ Банк" 28 апреля обжаловал указанные регистрационные действия в комиссии при Министерстве юстиции и добился исключения незаконной перерегистрации объектов из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и восстановления на них права собственности.

При этом указанная комиссия Минюста признала нарушения законодательства государственным регистратором одесского филиала ГП "Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований" А.Кравцом, на шесть месяцев ограничив ему доступ к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

Дополнительно 29 апреля 2017 года банк наложил запрет на регистрационные действия с его собственностью.

Тем не менее, как отмечает банк, в выходной день 30 апреля, невзирая на решения Минюста и запрет на регистрационные действия, А.Кравец внес в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество новую запись о праве собственности ООО "Теплокомунгруп ЛТД" на указанные нежилые помещения. 3 мая вследствие мошеннических действий госрегистратора ООО "Теплокомунгруп ЛТД" продало часть нежилых помещений двум физическим лицам – В.Акименко и А.Корниенко. В результате преступных манипуляций с Госреестром вещных прав на недвижимое имущество в настоящее время существуют два собственника фактически одного и того же объекта недвижимости.

При этом неизвестные 5 мая попытались установить, в том числе путем силового захвата, физический контроль за указанными помещениями, угрожая сотрудникам отделения "ВТБ Банка", которые на законных основаниях находились в помещении.

Банк также заявляет, что территориальные органы Национальной полиции Украины вместо возбуждения уголовных производств по фактам мошеннических действий на формальных основаниях не осуществляют каких-либо действий для устранения правонарушений, тем самым способствуя злоумышленникам в реализации преступных схем, в результате которых законные владельцы объектов недвижимости лишаются своей собственности.

"ВТБ Банк" основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов "ВТБ Банк" занимал 15-е место (20,64 млрд грн) среди 93 украинских банков.

Ранее сообщалось, что российская финансовая группа ВТБ намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.