Украине выгодно затягивание судебного разбирательства по "долгу Януковича" - юристы

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Выигранное в суде время позволяет провести вспомогательные судебные процессы и найти новых свидетелей.

Затягивание суда по "долгу Януковича" имеет смысл Коллаж ZN.UA

Затягивание судебного процесса относительно "" в Высоком суде Лондона может быть для украинской стороны вполне оправданным, считают специалисты юридической фирмы ENGARDE Ирина Назарова и Дмитрий Доненко.

Мнение юристов приводит в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева. По ее словам, Минфин Украины признает, что его позиция в споре основана не на фактах, а на нежелании платить стране-агрессору. В министерстве с самого начала считали, что если суд не станет выносить окончательного решения и будет рассматривать дело еще полтора-два года, то это и будет для украинской стороны победой.

"Логика затягивания процесса в определенных обстоятельствах может быть вполне оправданной. Во-первых, деньги всегда имеют цену во времени. Во-вторых, дополнительное время позволяет провести вспомогательные судебные процессы и получить решения, которые могут помочь в рамках основного процесса. Например, Украина инициировала ряд судебных процессов, чтобы доказать нарушение международного права со стороны РФ. Если международными инстанциями будет установлен факт агрессии со стороны РФ, то Украина может попытаться использовать такое решение в качестве преюдициального факта или даже просто в качестве психологического давления", - указали Назарова и Доненко.

Юристы указывают, что полученные за выигранное время судебные решения могут использоваться, чтобы осложнить будущее исполнение решения Высокого суда Лондона в определенных юрисдикциях, в том случае, если Украина проиграет иск. Дополнительное время также можно потратить на поиск свидетелей и дополнительных доказательств.

"Продление сроков судебного разбирательства создает существенные препятствия для РФ в быстром получении решения и заставляет РФ прикладывать больше интеллектуальных и финансовых усилий для защиты своих интересов, что может создать условия для мировых переговоров", - заключили специалисты.

Напомним, 18 января Высокий суд Лондона начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на $ 3 миллиарда, выданых в конце 2013 года Виктору Януковичу.

В марте 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году. В июле Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по спору в ускоренном порядке.

В сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".