Украине следует опираться на немецкую правовую модель при развитии своего земельного рынка – эксперт

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Право на приобретение земли в собственность следует предоставить лишь гражданам Украины и украинским юридическим лицам.

Немецкий опыт развития земельного рынка является для украинских реалий оптимальным mriya.ua

Немецкая модель развития земельного рынка, основанная на умеренном государственном вмешательстве, является наиболее пригодной для развития рынка сельскохозяйственных земель в Украине, считает доктор юридических наук, профессор Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины Павел Кулинич.

Тезисы выступления эксперта на круглом столе в Торгово-промышленной палате, посвященном развитию рынка земли в Украине, представил в своем материале для ZN.UA Владимир Чопенко.

По словам Кулинича, немецкое законодательство позволяет собственникам использовать участки для не аграрных нужд, если это не противоречит планировочной документации развития территорий, утвержденной органами власти.

"Исходя из европейского опыта регулирования рынка сельхозземель и учитывая отечественные аграрные реалии, для Украины наиболее приемлем опыт ФРГ с умеренным вмешательством государства в развитие земельного рынка", – отметил он.

Как отмечает Кулинич, правовая модель рынка сельскохозяйственных земель в Украине должна предусматривать такие правовые методы воздействия на его участников:

– предоставление права на приобретение сельскохозяйственных земель в собственность только гражданам Украины и аграрным юридическим лицам Украины;

– предоставление объединенным территориальным громадам преимущественного права приобретения земли, если ее не приобретают фермеры;

– ограничение площади сельскохозяйственной земли в собственности одного лица;

– введение налога на спекуляцию подобной землей;

– противодействие установлению монополии на владение сельскохозяйственными землями.

Напомним, 5 октября Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует широкие консультации об оптимальной модели рынка сельскохозяйственных земель в Украине. По его словам, без обсуждения модели рынка земель в Украине никаких решений по внедрению рынка земель быть не может, и мораторий на запрет продажи земли действует до того, как парламент не примет решения об обороте земель..

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки. Это - аксиоматически, - заявил Порошенко.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.

Подробнее о перспективах развития рынка сельскохозяйственных земель а в Украине читайте в материале Владимира Чопенко "Земля. Дубль №… Мотор!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".