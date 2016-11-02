Украине крайне необходимо утвердить новую Энергетическую стратегию – депутат

Для того, чтобы действовать на опережение, Украине важно определить исчерпывающий перечень рисков и угроз энергетической сфере, которые составляют прямую угрозу национальной безопасности страны.

Украине необходимо утвердить новую Энергетическую стратегию gaz-system.pl

Расширение Еврокомиссией доступа "Газпрома" к обходному транзитного газопровода Opal еще более актуализирует для Украины перезревший вопрос необходимости разработки и утверждения новой Энергетической стратегии, которая учитывала бы новые геополитические условия, интересы всех представителей энергетического сектора страны с четко определенными целями и задачами для энергетической отрасли, учитывая имеющиеся и потенциальные внешние и внутренние риски.

Такое мнение в комментарии ZN.UA выразила народный депутат от "НФ" Наталья Кацер-Бучковская, член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

По ее словам, Украине необходимо позаботиться об обеспечении своей энергетической безопасности в связи с недавним решением Европейской Комиссии о расширении доступа российского "Газпрома" мощностей транзитного газопровода Opal.

"Необходимо разработать и утвердить национальные программы по диверсификации источников поставок энергоресурсов, в частности природного газа, ядерного топлива, угля и электроэнергии", - отметила Кацер-Бучковская.

Депутат напоминает, что до сих пор отсутствует закон "Об энергетической безопасности", который на законодательном уровне определил цели и принципы государственной политики по энергетической безопасности, направленной на защиту национальных интересов в сфере энергетики.

"Важно определить исчерпывающий перечень угроз энергетической сфере, которые составляют прямую угрозу национальной безопасности Украины и основные направления государственной политики в сфере энергетической безопасности Украины. Это даст возможность действовать на опережение, предвидеть возможные будущие риски и противодействовать угрозам энергетической безопасности Украины.

Напомним, что Европейская Комиссия приняла решение о том, что к 2033 году нормы Третьего энергетического пакета (статья 36 Директивы 2009/73/ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа, а также антимонопольное законодательство ЕС) не будут распространяться на 50% мощностей трубопровода Opal. В результате, "Газпром" уже имеет эксклюзивные права на использование 50% мощностей газопровода Opal, другие газотрейдеры будут иметь доступ к 10-20% мощностей, а остальные мощности выставят на аукцион, в котором сможет принять участие опять же "Газпром".

Это решение, по словам Кацер-Бучковской, несет реальную угрозу для Украины, как стабильного и надежного партнера Европейского Союза в вопросах обеспечения транзита газа, поскольку увеличение поставок газа через "Северный поток" и Opal приведет к уменьшению объема транзита газа через Украину и усилит энергетическую зависимость Европейского Союза от России. Через это, как подсчитали ранее в НАК "Нафтогазе Украины", транзитные доходы Украины могут сократиться на $ 290-425 млн в год.

Кроме того, такой шаг Европейской Комиссии противоречит стратегии безопасности газоснабжения ЕС, которая заключается в диверсификации источников и маршрутов транспортировки газа и угрожает энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

"Присоединяясь к Энергетическому Сообществу, Украина рассчитывала на незыблемость базовых принципов этой организации, задачей которой является, в частности, усиление безопасности поставок в рамках единого регуляторного поля. Планы построения чужих газопроводных "потоков" в обход Украины и внутренняя низкая эффективность хозяйствования в энергетической сфере — вызовы энергетической безопасности не только Украины, а и всего Европейского Союза. Решить комплекс энергетических проблем на международном рынке можно только с помощью объединения усилий внутри страны и использования всех имеющихся рычагов на дипломатическом фронте", - отметила депутат.

Трубопровод Opal протяженностью 470 км является частью построенного в обход Украины - "Северного потока" и проходит по территории Германии — от Балтийского моря до границы с Чехией, в город Бранд.