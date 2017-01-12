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Украинцы в 2016 году увеличили продажу валюты на 45%

12 января в 13:56

Официальный рынок обмена валюты немного вырос, но большая часть его по-прежнему остается в тени.

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НБУ предоставил официальную статистику по обмену валюты (которая ни о чем не говорит)
Василий Артюшенко, ZN.UA
В 2016 году украинцы продали коммерческим банкам иностранной валюты 3,227 млрд долларов, что на 44,6% больше, чем в 2015 году 2,232 (млрд долларов).

По данным НБУ украинцы в 2016 году купили у банков 747 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в 2015 году (684 млн долларов).

В целом, по данным Нацбанка, население в 2016 году продало валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило, увеличив данное сальдо по сравнению с 2015 годом на 60,2%.

На долю долларов США пришлось 74% от общего объема покупки иностранной валюты и 65% – от общего объема продажи.

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В сентябре пресс-служба НБУ распространила заявление представителей небанковских финансовых учреждений, занимающихся обменом валюты, о том, что в наличном обороте якобы значительно выросло количество фальшивой валюты, в частности, долларов США и евро. Во время встречи с представителями руководства Национального банка Украины они заявили, что "качество подделок настолько высоко, что обнаружить их можно только с помощью специального оборудования в пунктах обмена".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги доллар валюта украинцы
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