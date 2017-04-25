Топ Новости
<
>

Украина завершила процедуру ратификации ЗСТ с Канадой

25 апреля в 07:59

Договор о ЗСТ между двумя странами должен утвердить сенат Канады.

Украина Канада
ЗСТ с Канадой уже близко
Генпрокуратура Украины
Министерство иностранных дел Украины официально уведомило Канаду о завершении процедуры ратификации договора о Зоне свободной торговли между двумя странами. Имеется ввиду завершение процедуры с украинской стороны. Информацию подтвердили  посольстве Украины в Канаде, пишет "Укринформ".

Чтобы договор о ЗСТ вступил в силу, его теперь должен в третьем чтении утвердить сенат Канады и подписать генерал-губернатор этой страны. Ожидается, что на процедуру понадобится месяц. После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлин на импорт из Канады.

Читайте также: Украина не сможет серьезно увеличить объемы своего экспорта за счет соглашений о ЗСТ - эксперт

Договор о ЗСТ был подписан 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо. 

По материалам: Укринформ
Читайте также
Тэги Канада Украина ЗСТ договор ратификация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...