Украина завершила процедуру ратификации ЗСТ с Канадой

Договор о ЗСТ между двумя странами должен утвердить сенат Канады.

ЗСТ с Канадой уже близко Генпрокуратура Украины

Министерство иностранных дел Украины официально уведомило Канаду о завершении процедуры ратификации договора о Зоне свободной торговли между двумя странами. Имеется ввиду завершение процедуры с украинской стороны. Информацию подтвердили посольстве Украины в Канаде, пишет "Укринформ".

Чтобы договор о ЗСТ вступил в силу, его теперь должен в третьем чтении утвердить сенат Канады и подписать генерал-губернатор этой страны. Ожидается, что на процедуру понадобится месяц. После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлин на импорт из Канады.

Договор о ЗСТ был подписан 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо.